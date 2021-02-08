МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Большинство россиян будет праздновать День всех влюбленных в этом году, больше половины при этом планируют провести праздник дома, следует из исследования сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Более трети россиян увеличили траты на новогодние подарки в 2020 году

"Исследование показало, что 72% россиян собираются праздновать 14 февраля, а 28% отказались по разным причинам. Показатели этого года разительно отличаются от 2019 года: всего 2 года назад лишь 40% россиян собирались праздновать 14 февраля, а целых 60% предпочли остаться в стороне", — говорится в исследовании.

Около 56% заявили, что планируют отметить праздник дома, 30% — пойдут в ресторан. Около 28% опрошенных сервисом россиян планируют устроить оригинальное свидание, при этом только 3% решили праздновать День святого Валентина онлайн.

Большинство участников — 84% — планирует потратить на подарок любимому человеку не более 5 тысяч рублей, из них 27% собираются уложиться в бюджет до 1 тысячи рублей, 38% — до 3 тысяч рублей. Подарки стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей приобретут около 9% респондентов, еще 4% опрошенных заявили, что готовы потратить на подарок более 10 тысяч рублей.

Самыми популярными подарками, по данным "Авито", станут косметика и парфюмерия (30% ответов), сладости (26%) и цветы (24%). Как отмечает компания, за прошедшие две недели цветы на "Авито" искали в 2,2 раза чаще, и это может говорить о том, что россияне уже начинают присматривать букеты в преддверии праздника.

Среди респондентов 20% подарят любимому человеку предметы для хобби и отдыха, 17% — готовы потратиться на ювелирные украшения. Из 28% состоящих в отношениях или браке россиян, которые решили не праздновать День святого Валентина в этом году, 63% не признают этот день праздником, 11% считают этот день маркетинговым ходом бизнеса, а 14% предпочитают отечественный праздник Петра и Февронии.

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