МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск одного из крупнейших операторов нефтеналивных цистерн в России — компании "Трансойл" Геннадия Тимченко — с требованием взыскать около 2,1 миллиарда рублей с Марийского нефтеперерабатывающего завода, входившего в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Производитель транспортных карт подал иск к московскому метро

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 5 февраля, его основания пока не сообщаются. К производству иск на данный момент не принят.

Марийский НПЗ был построен в 1998 году в Оршанском районе республики Марий Эл. В 2016 году ВТБ продал доставшийся ему за долги Марийский НПЗ структурам Мазурова. Из-за нехватки финансирования поставки нефти на этот завод в течение 2019 года то прерывались, то возобновлялись.

Арбитражный суд Республики Марий Эл в июле 2020 года по заявлению "Московского кредитного банка" (МКБ) из-за долга почти в 141 миллион рублей признал Марийский НПЗ банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В решении суда говорится, что в июне 2020 года участники ООО "Марийский НПЗ" — ООО "Долговой центр" (0,01%) и ООО "Волжские нефтепродукты" (99,99%) решили ликвидировать предприятие. На момент банкротства, как указал суд, Марийский НПЗ владел активами на сумму более 8 миллиардов рублей, в том числе основными средствами на 3,6 миллиарда рублей, а его обязательства, в том числе по займам, превышали 20 миллиардов рублей. Суд утвердил взыскание с Марийского НПЗ $39,3 млн долга по кредиту от МКБ

Газета "Коммерсант" в ноябре 2019 года со ссылкой на источники писала, что Марийский НПЗ, который оставался последним нефтяным активом группы "Новый поток", отошел к структуре "Долговой центр", связанной с МКБ.

Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний переработчиком. В настоящее время она лишилась большинства основных активов, в частности Антипинский НПЗ в мае 2019 года был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Сам Мазуров был задержан в июле 2019 года и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы.

"Трансойл" подконтролен Тимченко (80%). Компания и ее бенефициар с 2014 года находятся в "черном списке" Минфина США, запрещающем бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны.