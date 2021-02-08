Эксперимент по маркировке БАДов в России начнется в апреле
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке биологически активных добавок к пище с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище", — говорится в проекте постановления.
Минпромторг РФ будет обеспечивать координацию создания и функционирования информационной системы в рамках эксперимента. До 15 июля 2021 года предлагается разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента.
Согласно проекту постановления, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет осуществлять функции оператора информационной системы, используемой при проведении эксперимента.
Участие в эксперименте будет добровольным. Публичные обсуждения проекта постановления продлятся до 22 февраля.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, некоторые изделия легкой промышленности.
Читайте также:
https://1prime.ru/business/20210208/832996489.html