МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке биологически активных добавок к пище с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Российские аптеки обнаружили дефицит известного антидепрессанта

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище", — говорится в проекте постановления.

Минпромторг РФ будет обеспечивать координацию создания и функционирования информационной системы в рамках эксперимента. До 15 июля 2021 года предлагается разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента.

Согласно проекту постановления, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет осуществлять функции оператора информационной системы, используемой при проведении эксперимента.

Участие в эксперименте будет добровольным. Публичные обсуждения проекта постановления продлятся до 22 февраля.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, некоторые изделия легкой промышленности.

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