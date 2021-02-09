МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Рынок аренды элитной недвижимости в России в январе 2021 года вернулся на показатели до пандемии, при этом ставка спроса выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 282 тысяч рублей за лот в месяц, рассказали РИА Недвижимость в международном агентстве элитной недвижимости Savills. Эксперты назвали города-лидеры роста цен на вторичное жилье

"Число заключенных сделок по аренде квартир стало впервые сопоставимо с докризисными показателями. Рынок заметно стабилизируется, разрыв между ставками аренды спроса и предложения сократился до минимальных значений, что говорит о потенциале дальнейшего активного развития сегмента", — отметил собеседник агентства.

По его словам, в январе 2021 года отмечено максимальное количество обращений от потенциальных арендаторов за последний год. Число заключенных сделок по аренде квартир стало впервые сопоставимо с докризисными показателями – число запросов находится на уровне конца 2019 года (на 4% выше, чем в ноябре 2019 года). Однако показатели пока отстают от января 2020 года на 10%.

Средневзвешенный бюджет предложения изменился незначительно и составил 334,3 тысячи рублей за объект в месяц, добавил собеседник агентства.

Заметным фактором на рынке стало перераспределение спроса. Если год назад спрос примерно в равных долях формировали иностранные (54%) и российские арендаторы (46%), то сегодня в связи с последствиями продолжающихся карантинных мер во многих странах, доля россиян превалирует и составляет 75%, рассказал он.

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