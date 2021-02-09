МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ возбудила уголовное дело в отношении крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства. ФТС в январе сократила перечисления в федеральный бюджет на 7,8%

"В декабре Федеральная таможенная служба возбудила дело против российского подразделения H&M за то, что оно не включило в декларации часть лицензионных сборов, уплачиваемых шведской материнской компании при импорте товаров за период с 2016 по 2019 год", — пишет агентство.

Агентство отмечает, что в 2019 года H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей на покрытие несоответствия, выявленного после аудиторской проверки. Собеседник Блумберг сообщает, что уголовное дело, может привести к уплате штрафа, в два раза превышающего выявленное несоответствие.

Блумберг сообщает, что пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила факт проведения расследования, однако не предоставила детали, поскольку не получила информацию от местных властей.

Объем продаж H&M в России по итогам финансового года снизился на 9%, до 6,226 миллиарда крон (743,1 миллиона долларов). Количество магазинов в стране по итогам периода составило 155.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и другие.