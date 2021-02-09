МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Компания Walt Disney закрывает Blue Sky Studios, создавшую такие мультфильмы как "Ледниковый период" и "Рио" из-за неблагоприятных экономических последствий пандемии коронавируса, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании. Disney сократит 32 тысячи сотрудников в начале 2021 года

"Учитывая текущие экономические реалии, после длительных размышлений мы приняли трудное решение о закрытии кинопроизводства Blue Sky Studios", — цитирует агентство заявление компании. В сообщении также отмечается, что операция по закрытию студии завершится через два месяца.

Наиболее известными работами студии стали мультфильмы "Ледниковый период" и "Рио".

Агентство отмечает, что Disney, как и другие компании, пострадала из-за пандемии коронавируса, которая привела к необходимости ограничить посещаемость своих тематических парков и отложить выпуск фильмов в кинотеатрах.

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