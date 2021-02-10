МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия с 10 февраля вводит временные ограничения на экспорт из Гонконга свиней и продукции свиноводства, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В связи с ухудшением на территории Гонконга эпизоотической обстановки по инфекции вирусом африканской чумы свиней с 10 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Гонконга следующей продукции: диких свиней, домашних свиней, спермы домашних свиней, полученных in vivo эмбрионов домашних свиней, продуктов убоя свиней, отходов и навоза от свиней", — говорится в сообщении.

Запрещается ввоз бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, ввоз охотничьих трофеев, а также продукции, содержащей свинину, и готовой продукции из нее, сырья животного происхождения (из свинины), предназначенного для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.

Кроме того, запрещен транзит по РФ домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней, происходящих с территории Гонконга.