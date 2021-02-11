МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В феврале текущего 2021 года самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в России стали предложения для дизайнеров, детских психологов и инженеров, пишет РИА Новости.

Итак, одной из самых высоких по уровню зарплаты вакансией стало объявление строительной компании. Они ищут специалиста по тендерам. За 300 тысяч рублей в месяц соискатель должен уметь мониторить торговые площадки, изучать аукционную документацию и готовить документы для участия в тендерах.

На втором месте — Golang-разработчик. Он может ежемесячно получать свыше 150 тысяч рублей.

Программисту javascript готовы предложить зарплату до 200 тысяч рублей в месяц.

Разработчик мобильных приложений может рассчитывать на доход от 150 до 170 тысяч рублей.

Детскому психологу с сертификатом готовы предложить до 160 тысяч рублей. Он должен иметь опыт и знания методов когнитивно-поведенческой терапии. Успешному кандидату работодатель готов предоставить обучение за счет компании.

До 150 тысяч рублей в месяц может зарабатывать инженер-проектировщик профильного раздела. Опыт работы должен быть не менее года.