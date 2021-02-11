МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ОК "Русал" подписала соглашение о покупке активов компании Aluminium Rheinfelden GmbH, говорится в сообщении российской компании. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1%

Aluminium Rheinfelden, отметили в "Русале", — один из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, крупный поставщик для ведущих мировых автомобильных компаний. Сделка должна быть одобрена федеральным министерством экономики и энергетики и федеральным антимонопольным ведомством ФРГ.

В рамках долгосрочной стратегии развития "Русал" планирует развивать активы Aluminium Rheinfelden, увеличив производство сплавов до 30 тысяч тонн в год, и максимально использовать научно-технический потенциал предприятия для внедрения инновационных решений в промышленное производство низкоуглеродных алюминиевых изделий на всех предприятиях "Русала".

"Русал" считает, что специализация Aluminium Rheinfelden на продукции с высокой добавленной стоимостью в сочетании с глобальной стратегией "Русала" по производству низкоуглеродной алюминиевой продукции станет основой успешной коммерческой синергии. Накопленный опыт Aluminium Rheinfelden в области инноваций и НИОКР, глубокая техническая экспертиза (компания владеет более 70 патентами) с учетом обширных связей в автомобильном секторе помогут укрепить позиции "Русала" как приоритетного поставщика для международной автомобильной отрасли", — говорится в сообщении. "Русал". Санкции 2.0

По словам гендиректора "Русала" Евгения Никитина, сделка открывает новые перспективы стратегического развития для "Русала". "При этом мы планируем сохранить не только производство и рабочие места, но и инвестировать в более масштабные НИОКР для разработки новых, передовых технологий и продуктов. Наша долгосрочная стратегическая цель – масштабировать производство продукции с добавленной стоимостью и расширить мощности по переработке алюминия", – приводятся в сообщении слова Никитина.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении.