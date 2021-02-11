МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Упрощение получения статуса индивидуального предпринимателя создаст прекрасные условия для выхода бизнеса из "тени", а следующим шагом властей в этом направлении может стать отмена лицензий на торговлю так называемыми трафикообразующими товарами, заявил РИА Новости председатель правления, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. ФНС планирует ускорить регистрацию ИП до нескольких минут

Глава ФНС Даниил Егоров в среду заявил, что налоговая служба планирует упростить получение статуса индивидуального предпринимателя: весь процесс будет занимать несколько минут, как это сейчас происходит при регистрации самозанятых через специальное приложение на смартфоне.

"Несомненно, упрощение процедур, цифровизация общения предпринимателей с фискальными органами, прозрачность и посильность налоговых ставок для предпринимателей — это очередной шаг к созданию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата", — сказал Стуглев.

"Такие шаги обеспечивают условия для перехода граждан из "серой" предпринимательской среды в "белую", что важно для государства как с точки зрения роста налоговых поступлений, так и с точки зрения адресности поддержки предпринимателей и инициативных людей, временно находящихся в поиске работы", — подчеркнул он. Власти Москвы оценили ситуацию с ликвидацией ИП

Стуглев напомнил, что партнер Фонда "Росконгресс" – общероссийское объединение малого и среднего предпринимательства "Опора России" в связи с инициативой ФНС выступила также за отмену лицензирования так называемых трафикообразующих – то есть, наиболее востребованных сред покупателей товаров.

"Это, на наш взгляд, может стать также очередным шагом по снижению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес", — уверен глава "Росконгресса".