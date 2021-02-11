МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Упрощение получения статуса индивидуального предпринимателя создаст прекрасные условия для выхода бизнеса из "тени", а следующим шагом властей в этом направлении может стать отмена лицензий на торговлю так называемыми трафикообразующими товарами, заявил РИА Новости председатель правления, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
Глава ФНС Даниил Егоров в среду заявил, что налоговая служба планирует упростить получение статуса индивидуального предпринимателя: весь процесс будет занимать несколько минут, как это сейчас происходит при регистрации самозанятых через специальное приложение на смартфоне.
"Несомненно, упрощение процедур, цифровизация общения предпринимателей с фискальными органами, прозрачность и посильность налоговых ставок для предпринимателей — это очередной шаг к созданию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата", — сказал Стуглев.
"Такие шаги обеспечивают условия для перехода граждан из "серой" предпринимательской среды в "белую", что важно для государства как с точки зрения роста налоговых поступлений, так и с точки зрения адресности поддержки предпринимателей и инициативных людей, временно находящихся в поиске работы", — подчеркнул он.
Стуглев напомнил, что партнер Фонда "Росконгресс" – общероссийское объединение малого и среднего предпринимательства "Опора России" в связи с инициативой ФНС выступила также за отмену лицензирования так называемых трафикообразующих – то есть, наиболее востребованных сред покупателей товаров.
"Это, на наш взгляд, может стать также очередным шагом по снижению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес", — уверен глава "Росконгресса".
https://1prime.ru/business/20210211/833026747.html