МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Аэрофлот" открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает компания. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" упал на 50% в 2020 году

"Аэрофлот" открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы. Перевозки по субсидируемым тарифам, таким образом, для жителей региона окажутся дешевле действующих "плоских" тарифов", — говорится в сообщении.

Билеты по субсидируемому тарифу доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе. Для оформления билета по указанному тарифу требуется предоставление документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства в ДФО: для взрослого пассажира — паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства, для ребёнка до 14 лет — свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №8.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока/Петропавловска-Камчатского/Хабаровска/Южно-Сахалинска/Магадана в Москву и обратно.

Билеты по субсидируемым тарифам можно забронировать на сайте "Аэрофлота", в офисах собственных продаж и уполномоченных агентствах, либо обратившись в круглосуточный контакт-центр авиакомпании по телефону. Для удобства пассажиров "Аэрофлот" увеличивает время работы офисов собственных продаж во Владивостоке, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и Южно-Сахалинске.