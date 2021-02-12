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Более 20 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
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Более 20 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в пятницу утром на фоне сильного снегопада, следует из данных... ПРАЙМ, 12.02.2021
москва, снегопад, транспорт, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Более 20 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в пятницу утром на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 9.40 мск пятницы, во "Внуково" четыре рейса задержаны, в "Домодедово" — восемь рейсов задержаны, один — отменен, в "Шереметьево" — четыре рейса задержаны, четыре рейса отменены.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.