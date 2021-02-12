МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Черногория и Сент-Винсент и Гренадины одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Таким образом, общее количество стран, одобривших применение вакцины "Спутник V", достигло 26", — говорится в сообщении. Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрирована вакцина "Спутник V".

Ранее глава фонда Кирилл Дмитриев говорил, что до конца недели вакцина будет зарегистрирована в 25 странах.

Регистрация в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. Венгрия одобрила применение вакцины "Спутник V"

"Вакцина "Спутник V" одобрена к концу текущей недели уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ. Данные клинических исследований, опубликованных в ведущем журнале The Lancet, демонстрируют высокую эффективность и безопасность вакцины, которая также является одной из наиболее легких в транспортировке и доступных по цене", — цитирует фонд слова Дмитриева.

Глава РФПИ также отметил, что "Спутник V" получил мировое признание в качестве одной из ключевых вакцин, с помощью которых человечество сможет защититься от коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной жизни".

Применение вакцины "Спутник V" ранее уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии и Бахрейне.