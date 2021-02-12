МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Отмена соглашений по стабилизации цен на продовольствие не приведет к скачку цен, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала, когда ожидается пик годовой инфляции

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

"Что касается отмены соглашений о стабилизации цен на масло и сахар, мы не ожидаем, что это даст какой-то большой эффект на общий показатель инфляции, тем более мы понимаем, что здесь это должен быть какой-то плавный переход, и мы не ожидаем скачка цен", — сказал Набиуллина.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что не видит потребности продлевать соглашения о стабилизации цен на масло и сахар, однако окончательные решения будут приняты в марте.

О СОГЛАШЕНИЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН

Соглашения по стабилизации цен на продукты продлевать не нужно, оснований распространять их на другие товары тоже нет, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

"Эти соглашения, на сахар и подсолнечное масло, привели к тому, что цены на эти продукты снизились, и мы этот эффект видели. И, как краткосрочная мера по стабилизации цен, эти соглашения сработали. Но, на наш взгляд, все-таки такого рода меры могут иметь, если иметь позитивный эффект, то только в краткосрочном плане. Поэтому мы считаем, что их не надо продлять", — сказала Набиуллина.

Он добавила, что если необходимо стабилизировать или снизить волатильность цен, то можно применять рыночные механизмы. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

"И мы не считаем целесообразным распространение такого рода соглашений на другие товары, в настоящий момент для этого нет оснований. И в принципе конечно свободное рыночное ценообразование — это основной вариант развития ситуации, иначе это может проявляться, если административные меры применять долго, это может проявляться и в снижении производства и предложения этих продуктов, и, возможно, в инфляции в других товарах, товарах-субститутах", — отметила глава ЦБ.

Он подчеркнула, что такого рода соглашения по стабилизации цен на продукты должны носить очень кратковременный, срочный характер.