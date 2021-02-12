МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Ситуация на рынке сахара в РФ остается устойчивой и сохранится такой, оснований для возникновения дефицита сахара не ожидается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году посевные площади под сахарной свеклой будут расширены на 14,4% до 1,06 млн га. С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 миллионов тонн, а сахара – порядка 6 млн тонн, что соответствует уровню внутреннего потребления этой продукции", — напомнили в пресс-службе.

"С учетом переходящих остатков это будет способствовать сохранению устойчивой ситуации в отрасли, таким образом, возникновение дефицита сахара не ожидается", — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, есть ли основания для возникновения дефицита сахара в РФ в связи с соглашениями о стабилизации цен. Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

По данным Росстата, в 2020 году в России было произведено 5,8 миллиона тонн сахара — на 20,2% меньше, чем в 2019 году. Объем производства сахара в РФ в 2021 году, по экспертным данным, может составить порядка 6 миллионов тонн, сообщил в пятницу первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Значительных ценовых колебаний на рынке в министерстве также не ожидают. "К соглашению о стабилизации цен на сахар присоединились предприятия, занимающие порядка 100% рынка. Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме", — сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что сахарные заводы, выполняя функцию мониторинга своей клиентской базы, "в настоящее время более тщательно отслеживают отгрузки контрагентов в торговые сети".

По данным Минсельхоза, средняя цена сельхозтоваропроизводителей на сахар на 10 февраля составила 35,9 рубля за килограмм (с НДС), то есть ниже уровня, указанного в соглашении.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.