МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в субботу утром на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 08.00 мск субботы во "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово" — 20 рейсов задержаны, два — отменены, в "Шереметьево" — шесть рейсов задержаны, один отменен. Эксперты сравнили смертность от COVID-19 и гриппа

Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.