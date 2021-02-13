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Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
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Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в субботу утром на фоне сильного снегопада, следует из данных... ПРАЙМ, 13.02.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в субботу утром на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 08.00 мск субботы во "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово" — 20 рейсов задержаны, два — отменены, в "Шереметьево" — шесть рейсов задержаны, один отменен.
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.