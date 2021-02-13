МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Дебиторская задолженность за потребленную тепловую энергию в России по итогам 2020 года выросла на 15,5 миллиардов рублей, до 209,2 миллиарда, сообщили журналистам в "Совете производителей энергии".

"За период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года наблюдается увеличение ДЗ (дебиторской задолженности) на 15,5 миллиардов рублей (плюс 8%), что свидетельствует о нарушении тренда сезонного характера по сравнению с прошлым годом, снижении уровня оплаты, накоплении неоплаченной задолженности", — говорится в сообщении.

Производители энергии отметили, что принятие в апреле прошлого года на фоне COVID постановления правительства РФ №424, установившего до 1 января 2021 года мораторий на взыскание неустойки за просрочку оплаты коммунальных услуг, было воспринято отдельными категориями потребителей как право не платить, что привело к полному прекращению оплаты ЖКУ или сокращению до минимума платежей недобросовестными гражданами, управляющими организациями, а также посредниками. В мире появился еще один претендент на ресурсы Арктики

"Уже в мае уровень оплаты за ЖКУ снизился до 85% от начислений. По пессимистичному сценарию, с учетом уже накопленных долгов за тепло объем дебиторской задолженности перед теплоснабжающими организациями на конец 2020 года мог увеличиться до 600-800 миллиардов рублей. При этом плановая выручка всех теплоснабжающих организаций РФ на 2020 год составляла 1,2 триллиона рублей", — добавляют в ассоциации.

Федеральные власти своевременно предприняли ряд мер по укреплению платежной дисциплины: решение поставить на контроль платежи за услуги тепло- и электроснабжения бюджетных организаций и предприятий позволило сократить кассовый разрыв и важно продолжать контролировать оплату энергоресурсов как гражданами, так и организациями и учреждениями, в том числе финансируемыми из бюджетов всех уровней, подчеркивают производители энергии.

Однако в условиях значительного роста долгов в прошлом году (на 1 октября задолженность составила 176 миллиардов рублей, на 1 ноября — 191 миллиард, на 1 декабря — 211 миллиардов) необходимо предпринять меры по укреплению платежной дисциплины потребителей и реализовать переход к адресной поддержке наиболее уязвимых групп потребителей, попавших в сложную ситуацию, заключили в ассоциации.