МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Квартиры должников по ипотеке смогут продавать через электронные торги. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства России. Выдачи ипотеки поставили новый рекорд в январе

"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и ФЗ "Об исполнительном производстве" в части проведения торгов в электронной форме", — говорится в официальном решении правительства РФ. Отмечается, что проект закона внесут в Госдуму в установленном порядке.

Чиновники считают, что переход на электронную форму повысит прозрачность и конкуренцию на торгах. Кроме того, это "обеспечит интересы сторон исполнительного производства".