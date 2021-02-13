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https://1prime.ru/business/20210213/833036330.html
Ипотечные квартиры должников разрешат продавать на электронных торгах
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Квартиры должников по ипотеке смогут продавать через электронные торги. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства России. "Одобрить проект ФЗ "О... ПРАЙМ, 13.02.2021
ипотека, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Квартиры должников по ипотеке смогут продавать через электронные торги. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства России.
"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и ФЗ "Об исполнительном производстве" в части проведения торгов в электронной форме", — говорится в официальном решении правительства РФ. Отмечается, что проект закона внесут в Госдуму в установленном порядке.
Чиновники считают, что переход на электронную форму повысит прозрачность и конкуренцию на торгах. Кроме того, это "обеспечит интересы сторон исполнительного производства".