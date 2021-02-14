МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития не видит необходимости в продлении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, но окончательное решение будет принято в марте, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

"Мы очень внимательно мониторим ситуацию, и окончательное решение будем принимать в марте. Но пока мы такой необходимости не видим. И сети, и производители, все всё понимают", — сказал Решетников в программе Наили Аскер-Заде "Действующие лица" на телеканале "Россия 1". Власти подготовили меры поддержки российских ИТ-компаний

Он также отметил, что потребности в дополнительных соглашениях также нет.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила о том, что соглашения по стабилизации цен на продукты продлевать не нужно, оснований распространять их на другие товары тоже нет.

Решетников также рассказал, что на фоне снижения цен в некоторых регионах РФ начались закупки российской продукции и вывоз ее в соседние страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом глава Минэкономразвития отметил, что возникновения дефицита в связи с этим опасаться не стоит. "Нет, дефицита не возникнет. Мы постоянно мониторим эту ситуацию, и как раз понимаем основной риск регулирования — это всегда возникновение дефицита. Так написано во всех учебниках, и так реально работает экономика", — добавил Решетников.

"В части подсолнечного масла говорить о дефиците вообще не приходится", — считает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. По его словам, во втором квартале на уровне правительства РФ и Минсельхозом планируется разработать системные меры, которые позволили бы обеспечить долгосрочное регулирование отрасли; Масложировой союз будет участвовать в этой работе.

"Надеемся, что эта система позволит обеспечить не только доступный уровень цен на продовольствие для наших потребителей, но и понятные условия игры для наших сельхозтоваропроизводителей и переработчиков", — сказал Мальцев. Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

В свою очередь председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) РФ Юрий Беляков считает, что установление в РФ предельного уровня цен на яйца создало бы предпосылки для еще большего перетока этой продукции с более высокой, а потому, привлекательной ценой.

"Вот этого делать не надо. Потому что сейчас мы прекрасно справляемся и будем справляться с тем, чтобы обеспечить потребительский спрос в нужном объеме, исключить любые риски дефицита и по цене, которая подъемная для нашего покупателя. Если не будет государственного вмешательства, дефицита не будет", — сказал он.