МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Россия в понедельник возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы еще в четыре страны

"Аэрофлот" сообщил, что планирует возобновить полеты в обе страны. Рейсы Москва-Баку будут выполняться с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные полеты — по понедельникам и четвергам. Рейсы Москва-Ереван будут выполняться с 15 февраля по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные полеты — по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. Теперь к этому списку добавляются Азербайджан и Армения.

Читайте также:

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром