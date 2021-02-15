МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Центр стратегических разработок (ЦСР) провел исследование состояния бизнес-климата в России и выяснил, что почти половина российских компаний прогнозируют рост цен на свои продукты и услуги в рамках 8-10% в текущем году. В январском опросе приняли участие более 6 тысяч компаний. Исследование показало, какие отрасли станут лидерами роста в 2021 году

"Мы видим, что 44% компаний ожидают, что вырастут цены на их конечную продукцию или услуги, и этот рост составит 8-10%", — пояснила вице-президент, директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова в ходе презентации исследования.

При этом компании ожидают и роста спроса на свою продукцию. "Достаточно оптимистические ожидания, и здесь мы будем проверять, насколько они стабильны — поскольку чаще всего рост цен сопровождается снижением спроса", — заявила эксперт.

Накорякова также отметила, что, в отличие от предыдущих кризисов, 43% компаний планируют расти за счет выхода на новые рынки внутри России. "Они говорят о том, что это ключевая для них стратегия, и они будут рассматривать в том числе соседние для своей сферы деятельности рынки", — пояснила она. СМИ узнало о подготовке правительством нового пакета поддержки бизнеса

Еще треть компаний выбрали традиционную для посткризисного периода стратегию, предполагающую развитие бизнеса за счет естественного роста, а каждая пятая российская компания планирует выводить на рынок новые товары и услуги. При этом 15% опрошенных компаний заявили о планах же выхода на новые рынки за рубежом.

Ключевым барьером для развития бизнеса в России, согласно данным исследования, остаются физические ограничения из-за пандемии коронавируса. В число основных преград также вошли рост тарифов на услуги естественных монополий, падение спроса и отток клиентов. В качестве желаемых стимулов для роста компании назвали отмену карантинных ограничений, нове партнерства для освоения рынков и в снижение либо субсидирование регулируемых тарифов со стороны государства.