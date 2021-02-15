МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Предложение ЦБ продлить льготную ипотеку под 6,5% в регионах с трудной ситуацией на рынке жилья заслуживает внимания, при этом сворачивать программу необходимо постепенно и стоит обращать внимание на наличие в регионах доступного предложения, заявил зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что льготная ипотека под 6,5% вылилась в повышение цен на жилье, которое к январю съело весь эффект от снижения ставки, поэтому ее необходимо постепенно сворачивать, однако в ряде регионов с низким объемом ввода жилья нужны льготные ипотечные программы.

"Мне кажется, что это вполне заслуживающий внимания вариант. Понятно, что льготная ипотека должна быть направлена на помощь в развитии регионов и определенного сегмента клиентов. В зависимости от того, в каком регионе и на сколько продвигается или нет сегодня жилищная застройка, есть смысл в каких-то регионах на это смотреть более внимательно", — сказал журналистам Царев.

При этом зампред правления Сбербанка подчеркнул, что если и сворачивать программу, то это должно происходить поэтапно. "Во-вторых, основным фактором сегодня является предложение — вопрос, сколько есть доступного предложения. Именно оно влияет больше на цену", — добавил он.

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