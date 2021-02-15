ПАРИЖ, 15 фев — ПРАЙМ. Компания Google оштрафована во Франции на 1,1 миллиона евро за ошибочное составление рейтинга отелей, сообщается в коммюнике Генерального управления по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) при Минэкономики Франции. Украина хочет подчинить себе Google

"Расследование, начатое Генеральным управлением по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), начатое в 2019 году, выявило вводящий в заблуждение характер рейтинга отелей, составленный Google. Компании Google Ireland Ltd и Google France скорректировали свою практику и после согласования с прокурором Парижа согласились выплатить штраф в размере 1,1 миллиона евро", — говорится в документе.

Отмечается, что расследование проводилось DGCCRF в 2019-2020 года после подачи жалоб со стороны отельеров.

Автоматически были собраны рейтинги более 7,5 тысяч отелей и гостиниц, исследовалось соответствие рейтинга Google и единственного официального рейтинга во Франции, проводимого Atout France (классификация по "звездам" от 1 до 5). Google откажется от слежки за пользователями через Cookies

"Расследование показало, что Google заменил классификацию Atout France классификацией, основанной на собственных критериях", — говорится в пресс-релизе. Однако эта классификация вводила в заблуждение из-за идентичного использования термина "звезды" и шкалы классификации гостиниц от 1 до 5.

"Эта практика нанесла ущерб потребителей, которые были введены в заблуждение относительно уровня услуг, которые они могли ожидать при бронировании жилья. Это также нанесло ущерб отельерам, чьи заведения были ошибочно отнесены к более низкому классу, чем тот, который был в официальном рейтинге Atout France", — сообщается в коммюнике.

Отмечается, что с сентября 2019 года компании Google Ireland Ltd и Google France скорректировали свою практику. "Платформа теперь использует официальную классификацию Atout France", — говорится в коммюнике.