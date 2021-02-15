МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в России увеличилось в январе 2021 года на 74,9% относительно января 2020 года, следует из материалов Росстата.

"Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, вырос в январе на 74,9% по сравнению с январем 2020 года. Лекарственных препаратов в январе 2021 года изготовлено на 42,7 миллиарда рублей, что на 84,1% больше, чем в январе прошлого года", — говорится в сообщении Росстата. В Москве начали продавать рецептурные лекарства по QR-коду

Сывороток и вакцин изготовлено 1,05 миллиарда доз, что на 6% меньше, чем в январе 2020 года, и на 18,1% меньше, чем в декабре прошлого года.

В ампулах выпуск составил 560 тысяч штук, в 3,33 раза больше, чем в январе прошлого года, и на 29,8% меньше, чем в декабре 2020 года.

Производство фармацевтических субстанций в январе увеличилось на 40,7%, по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с декабрем 2020 года, выпуск сократился на 35,3%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило в январе 46 тонн, на 90,6% больше, чем в январе прошлого года.

Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с январем 2020 года на 93,7% и составил 49 тонн. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 20,77 миллиона упаковок, что на 25% больше, чем в январе 2020 года. Клейких перевязочных материалов — 13,72 миллиона упаковок, что на 27,1% меньше, чем в январе прошлого года.

Выпуск оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, увеличился на 2,2% по сравнению с январем 2020 года, и составил 1,1 миллиарда рублей.

Читайте также:

Роспотребнадзор предупредил о якобы "помогающих" от COVID-19 лекарствах