МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как во время пандемии избежать уловок мошенников, продающих якобы помогающие от коронавируса лекарства, а также "чудо-средства", препятствующие заражению COVID-19. Врачи вспомнили первые случаи коронавируса в России

"Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить "волшебный прибор" или "чудо-таблетку". Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства… И помните, любые лекарственные средства назначает только врач и самостоятельно или по совету посторонних людей принимать их не следует", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Помимо этого, в ведомстве предупреждают об интернет-сайтах, предлагающих купить очиститель воздуха или другие "чудо-средства", удаляющие возбудитель вируса из воздуха и препятствующие заражению COVID-19. Отмечается, что документы на такие приборы, как правило, отсутствуют. Также может оказаться, что мошенники пытаются продать обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром по завышенной в десятки раз цене.

Также мошенники могут попросить пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом, объявить сборы на лечение детей или взрослых, заболевших коронавирусом. Такие обращения следует тщательно проверять, отметили в ведомстве. Инфекционист назвал сроки ослабления масочного режима в России

Кроме того, в ведомстве рассказали о фейковых предложениях об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок. "Такие сообщения могут иметь вид приглашения принять участие в Zoom-конференции. Таким образом мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам", — уточняется в сообщении.

"С целью получения достоверной информации о коронавирусной инфекции и способов борьбы с ней, получения государственной поддержки в период пандемии, доверяйте только официальным сайтам – Роспотребнадзор, Минздрав, ВОЗ, сайты правительства и портал Государственных услуг. Однако, и в этом случае следует проявлять бдительность, поскольку известны факты, когда мошенники создают вирусные интернет-сайты", — добавляется в сообщении.

Читайте также:

Медики раскрыли неожиданный способ определить COVID