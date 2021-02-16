МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной инспекции ФНС России № 19, требующей признать банкротом АО "Комплексные инвестиции" Алексея Хотина, бенефициара обанкротившегося банка "Югра", следует из информации в картотеке арбитражных дел. ВЭБ подал иск к авиакомпании "Ютэйр" на 208 миллионов рублей

Заявление поступило в суд 15 февраля, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма обязательств компании перед бюджетом в карточке дела на данный момент не указана.

Через "Комплексные инвестиции" Хотин погашал обязательства "Югры" перед так называемыми вкладчиками-превышенцами, то есть теми, чьи вклады превышали 1,4 миллиона рублей (максимальная сумма, попадающая под страхование вкладов). Компания выкупала у граждан права требования к банку.

"Комплексные инвестиции" являются также неизменным соответчиком Хотина по заявлениям АСВ о взыскании убытков с контролирующих лиц "Югры". Всего на данный момент в суд подано более 30 таких заявлений на общую сумму порядка 227 миллиардов рублей. По этим заявлениям судом приняты обеспечительные меры. Заморожены, в частности, деньги на счетах ответчиков. "Траст" отказался от иска к "Открытие Холдингу"

Согласно опубликованному в январе рейтингу Forbes, "Комплексные инвестиции" вошли в десятку крупнейших российских владельцев недвижимости с ежегодным арендным доходом 190 миллионов долларов.

Следственный комитет России в феврале сообщил, что продолжает расследовать уголовное дело о хищении Хотиным свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра".

Ранее завершилось расследование одного из уголовных дел по статье за растрату. Обвиняемыми являются Хотин, председатель правления банка Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. По версии следствия, Хотин в 2014 году создал организованную группу, в состав которой вошли обвиняемые. С 2014 по 2017 годы они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину юрлицам. Бенефициар "Югры" находится под домашним арестом.