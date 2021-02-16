МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в нем журналистам. Великобритания ослабила санкции против Крыма

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", — говорится в сообщении.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 16 февраля 2021 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.