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https://1prime.ru/business/20210216/833052118.html
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в нем журналистам... ПРАЙМ, 16.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в нем журналистам.
"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", — говорится в сообщении.
Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 16 февраля 2021 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.