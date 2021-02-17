МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Пандемия COVID-19 не повлияла на уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Москве, несмотря на приостановку сборов весной и летом 2020 года, рассказал в интервью РИА Недвижимость руководитель Фонда капремонта (ФКР) столицы Артур Кескинов. Коллекторы могут прийти за долгами по ЖКУ

"Показатель ежемесячной собираемости взносов по Москве изначально был высоким и при этом остается стабильным. В 2020 году он составил не менее 97,5%. Горожане понимают, что за капремонт необходимо платить, его нужно делать, а фонд выполняет плановые показатели программы", — отметил он.

При этом, добавил Кескинов, из-за вводившихся в Москве противоэпидемических мер специалистам ФКР пришлось скорректировать график сезонных работ. В частности, в почти полутора тысячах домов запланированную замену внутриквартирных стояков перенесли на 2021 год.

Руководитель ФКР также отметил, что из-за эпидемии ряд коммерческих подрядных организаций не смогли возобновить работу на своих объектах после снятия ограничений в Москве. Чтобы минимизировать риски срыва сроков по капремонту в дальнейшем, аккредитацию на проведение работ в рамках региональной программы капремонта получили несколько предприятий комплекса городского хозяйства столицы.

"Городские службы в этот же период продолжали работать без перерывов, круглогодично, а не по сезонному принципу. Имеющаяся материально-техническая база и их кадровые ресурсы позволяют оптимизировать риски по срыву сроков, поэтому ряд организаций комплекса городского хозяйства Москвы прошли аккредитацию для работы в рамках региональной программы капремонта", — рассказал он.

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