МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Доступность жилья в России можно повысить через одновременное снижение ставок по ипотеке и увеличение объема предложения на рынке, рассказал РИА Новости старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Центробанк высказался о потенциале снижения ипотечных ставок

Президент России Владимир Путин в понедельник поручил правительству и ЦБ до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021-2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские власти выработают итоговую позицию по продлению действующей сейчас госпрограммы льготной ипотеки по итогам рабочих совещаний, в настоящее время окончательного решения по этому вопросу не принято.

"Увеличить доступность жилья для россиян может дальнейшее снижение процентных ставок по ипотеке, в том числе льготным программам, с одновременным ростом объема предложения на рынке, что в свою очередь может позволить застройщикам не поднимать стоимость жилья в ответ на снижение процентных ставок", — заявил он.

Однако, подчеркивает эксперт, уменьшение ставок по льготной ипотеке на фоне завершения цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ невозможно без дополнительных трат бюджета на компенсацию банкам разницы между льготной и рыночной стоимостью кредита.

Лопатин отметил, что в целом льготные ипотечные программы являются эффективной мерой поддержки участников рынка недвижимости. "Однако на фоне низкого предложения и последующего роста цен на рынке выгода от льготной процентной ставки (по ипотеке под 6,5% — ред.) для заемщика фактически была обнулена, а в некоторых регионах и вовсе было выгоднее взять ипотеку до введения льготной программы, или в течение нескольких месяцев после ее введения. То есть фактически главным выгодоприобретателем введения программы господдержки в 6,5% стали застройщики", — заключил он.

По данным ЦБ, российские банки нарастили ипотечное кредитование в 2020 году на 21,2%, в результате задолженность россиян по кредитам на покупку жилья впервые достигла отметки в 9,1 триллиона рублей. Ажиотажный спрос на ипотеку в России подстегнула программа льготного кредитования под 6,5%.

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