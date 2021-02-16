МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Механизм выдачи ипотеки на строительство частных домов, в том числе по льготным программам, разработают к середине года, сообщил во вторник на заседании в Совете Федерации замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Путин поручил решить вопрос льготной ипотеки с учетом интересов населения

По его словам, в настоящее время развитие индивидуального жилищного строительства в России во многом тормозится из-за сложностей с применением ипотечных инструментов, в частности, с тем, что у банков не налажена система оценки проектов в этом секторе.

"Мы обещаем, что до середины года разработаем механизм, который даст возможность выдавать ипотеку по всем льготным программам на этапе стройки под ИЖС, в том числе и под деревянные дома в любом исполнении", — сказал замминистра.

Стасишин также сообщил, что до лета планируется написать законопроект, позволяющий распространить систему эскроу-счетов, применяемую в индустриальном домостроении, и на частные дома.

Замглавы Минстроя подчеркнул, что эти нововведения приведут к "взрывному росту всего жилищного строительства в стране".

Чиновник также заметил, что, согласно опросу ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения), более 55% россиян хотели бы жить в частном доме.