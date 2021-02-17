МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Россияне при увольнении рискуют остаться с огромными — вплоть до сумм в 500 тысяч рублей — долгами перед компанией, пишет "Российская газета".

Юрист Екатерина Попова в беседе с изданием заявила, что в последние годы жители России сталкиваются с ситуациями, когда при увольнении они оказываются должны работодателю крупные суммы за обучающие курсы или семинары. Это обучение проводилось для сотрудников во время работы в компании.

Долги могут достигать 300-500 тысяч рублей.

По словам юриста, для россиян при увольнении с текущего места работы оказывается полной неожиданностью то, что они вместо денежного расчета и компенсации сталкиваются с долгами за повышение квалификации.

Адвокат предупреждает: выплачивать такой долг ни в коем случае не стоит сразу. По ее мнению, сначала нудно изучить свой трудовой договор и узнать, есть ли там пункт об оплате обучения. Если этого пункта нет, то сотрудник однозначно ничего не должен.

В случае наличия такого пункта стоит понимать, что работник обязан вернуть только часть потраченной на его обучение суммы, пропорционально отработанному времени. В случае, если сотрудник уволен по инициативе работодателя, россиянин также ничего не должен.