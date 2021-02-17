МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Против основателя сети супермаркетов "Пятерочка" Андрея Рогачева возбуждено уголовное дело, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, бывший деловой партнер Рогачева — Михаил Горяинов — обвинил его в вымогательстве в особо крупном размере. Речь идет о $20 миллионах.

Заявление Горяиновым было подано в следственное управление СК по Центральному административному округу Москвы. Из его показаний следует, что Рогачев требует у истца долю в бизнесе, которую оценивает более чем в $20 миллионов.

В частности, пишет издание, речь идет о здании автотехцентра на Волгоградском проспекте в Москве, а также об Усачевском рынке, которые контролирует Gremm Group Горяинова.

В свою очередь Рогачев сообщил в беседе с РБК, что узнал о факте заведения уголовного дела из СМИ и его деталей не знает. "Горяинов обещал рассчитываться в течение пяти лет, он вытащил в разных формах чуть меньше $20 млн из совместного бизнеса. Пять лет дурил голову, обещая вернуть, а теперь решил этого не делать", — рассказал бизнесмен. Ему неизвестно, чтобы его кто-то вызывал на допросы.