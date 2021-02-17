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"Лента" завершила перерегистрацию в России
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Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, объявила о завершении редомициляции ритейлера с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в... ПРАЙМ, 17.02.2021
ритейлер лента, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, объявила о завершении редомициляции ритейлера с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.
"Повторная домициляция в Российскую Федерацию, предусмотренная решениями акционеров, принятыми на внеочередных общих собраниях общества 22 июля 2020 года и 23 ноября 2020 года, достигнута сегодня, 17 февраля 2021 года… и "Лента" должным образом зарегистрирована в качестве международного публичного акционерного общества с юридическим местом нахождения по адресу: остров Октябрьский, город Калининград, Калининградская область, Российская Федерация ", — говорится в сообщении.
"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в РФ. На конец марта компания управляла 380 магазинами в России: 249 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.