МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Федеральные ритейлеры предупредили о том, что цены на непродовольственные товары могут повыситься, пишет газета "Известия". В России изменились цены на ряд продуктов

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) 9 февраля направила в Минпромторг письмо, где указала, что стоимость контейнерных перевозок из Китая и стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь 2021 года значительно увеличилась. Это касается как морского, так и железнодорожного транспорта.

Например, поставки в дальневосточные порты из Шанхая с 1 по 10 октября для одного контейнера весом 40 футов (линия MMC) стоили 2,7 тысячи долларов, с 21 по 31 декабря — 11,1 тысячи долларов, а с 16 по 31 января — 13,3 тысячи долларов.

Таким образом, цена транспортировки повысилась в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза в сравнении с декабрем. В письме отмечается, что это "приведет к соответствующему увеличению розничных цен в организациях торговли".

В пресс-службе Минпромторга заявили, что ведомство учтет фактор повышения стоимости контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии при анализе динамики цен.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова пояснила, что у розничных продавцов сейчас имеются запасы на складах, однако через два месяца они закончатся. После этого, по ее мнению, можно ожидать постепенного повышения цен на полках.

Бордова считает, что импортная бытовая техника и электроника может подорожать на 10–20% от нынешнего уровня. Стоимость других товаров, по ее оценке, будет расти не столь сильно — одежда, обувь, игрушки могут подорожать на 5–7%.

Читайте также:

Эксперт назвал четыре причины подорожания мяса птицы