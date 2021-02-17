МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Помимо привычных причин роста цен в магазинах в ситуации с подорожанием мяса птицы и яиц есть еще несколько факторов. Об этом "Российской газете" рассказал президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

Итак, рост цен на мясо птицы и яйцо вызван не только сезонными колебаниями.

В этом 2021 году к привычным причинам наложились еще четыре основных фактора.

По словам Давлеева, это связано с: