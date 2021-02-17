Эксперт назвал четыре причины подорожания мяса птицы
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Помимо привычных причин роста цен в магазинах в ситуации с подорожанием мяса птицы и яиц есть еще несколько факторов. Об этом "Российской газете" рассказал президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
Итак, рост цен на мясо птицы и яйцо вызван не только сезонными колебаниями.
В этом 2021 году к привычным причинам наложились еще четыре основных фактора.
По словам Давлеева, это связано с:
- подорожало зерно. "Стоимость тонны комбикорма для курицы четыре года назад составляла 14,99 тыс. рублей, а в этом году — около 21 тыс. рублей. То есть рост составил больше 35%. А 70% стоимости курицы — это корм", рассказал он.
- вторая причина — рост доллара. "Ветеринарные, кормовые препараты, расходные материалы для оборудования, само оборудование мы импортируем", — пояснил эксперт.
- третье — птичий грипп. За прошлый год в России производство мяса птицы приросло только за счет индейки, производство бройлеров рухнуло. При этом, поясняет собеседник, если высокопатогенный вирус убивает птицу (и если он где-то вспыхнул, убивают все стадо), низкопатогенный подрывает иммунитет птицы и снижает ее продуктивность, привес, прирост.
- четвертый фактор — Китай серьезно увеличил закупку родительского стада в Европе. Поднебесная на полгода "расписала" контракты из Европы, поэтому на рынке возник мировой дефицит как родительского стада, так и инкубационного яйца.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210217/833065491.html