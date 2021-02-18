МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, на заседании 17 февраля утвердил стратегию компании на 2021-2025 годы, говорится в сообщении "Магнита". "Магнит" начал тестировать новый формат торговли

"Совет директоров утвердил корпоративную стратегию ПАО "Магнит" на 2021-2025 годы", — говорится в сообщении.

Ретейлер планирует открывать в год 1-1,5 тысячи "магазинов у дома", 750-1000 магазинов косметики и 5-15 супермаркетов и суперсторов, следует из презентации ритейлера. "Магнит" нацелен на "ускорение "умной" органической экспансии". Показатель не учитывает закрытия магазинов (gross). Помимо основных форматов, "Магнит" будет развивать и новые — дискаунтеры "Моя цена", небольшие городские магазины "Магнит Сити" и киоски "МагнитGo". Ключевая цель компании — закрыть основные покупательские миссии.

"Магнит" начинает менять позиционирование магазинов больших форматов, в частности, создает новый бренд для суперсторов — "Магнит Экстра", следует из презентации ритейлера. "Магнит" в четвертом квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза

Кроме того, в рамках реализации стратегии компания нацелена на стабильную выплату дивидендов.

"Фокус на высокой доходности и создании дополнительной ценности для акционеров, обеспечивающей стабильную выплату дивидендов", — говорится в презентации.

"Магнит" — крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России. Под управлением компании на конец 2020 года находилось 21 564 магазина. Основным акционером "Магнита" является ВТБ, владеющий 17,28% акций ритейлера. Инвесткомпании Marathon Group и структурам Александра Винокурова принадлежит еще порядка 16,7%.