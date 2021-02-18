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https://1prime.ru/business/20210218/833072982.html
Работа "Яндекс Go" восстановлена после сбоя
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Специалисты "Яндекс Go" (суперприложение, включающее "Яндекс.Такси", "Яндекс.Лавку", "Яндекс.Еду") устранили неполадки с доступом к сервисам такси, с которыми ранее в четверг... ПРАЙМ, 18.02.2021
яндекс, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Специалисты "Яндекс Go" (суперприложение, включающее "Яндекс.Такси", "Яндекс.Лавку", "Яндекс.Еду") устранили неполадки с доступом к сервисам такси, с которыми ранее в четверг столкнулись пользователи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в четверг пользователи "Яндекса" сообщали о сбоях в работе сервисов компании, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
"У ряда пользователей могли возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам такси", — сказали в компании.
Сейчас все неполадки устранены. "Сервисы такси работают в штатном режиме", — заверили в "Яндекс Go".
Утром в четверг пользователи также сообщали о неполадках в работе "Яндекс.Лавки". "Некоторые пользователи этим утром могли сталкиваться со сложностями с оплатой из-за кратковременного сбоя на стороне стороннего процессингового центра. Сейчас оплата проходит как обычно", — прокомментировали в компании.