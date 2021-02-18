МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Розничные цены на непродовольственные товары в ближайшие месяцы могут взлететь до 20%. В особой зоне риска электроника и бытовая техника, импортируемая из-за рубежа. Причина кроется в подорожании морских перевозок. Однако на кармане покупателей эта ситуация вряд ли отразится – все уже привыкли к экономии, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Большинство здраво полагают: лучше отложить часть средств на "черный" день, чем скупать все подряд. Торговые сети предупредили о повышении цен на непродовольственные товары

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) известила Минпромторг о том, что ожидает роста цена на непродовольственные товары. По мнению организации, причина кроется в удорожании контейнерной транспортировки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии в порты Дальнего Востока. Именно по этому пути в Россию поступает большая часть непродовольственного импорта.

По данным ритейлеров, цена такой перевозки в январе выросла почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Транспортировка в балтийские порты подорожала в 3,1 раза по сравнению с октябрем 2020-го. То же коснулось и железнодорожных поставок.

ТЯНУЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО

В зоне риска в первую очередь те группы товаров, которые полностью импортируются в Россию и не имеют локализации на нашем рынке.

"Это мобильные телефоны, телевизоры, компьютеры и ноутбуки. В меньшей степени стоит ждать роста цен на холодильники, кондиционеры, стиральные машины, которые активно локализуются на российском рынке", — перечисляет президента Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Цены также вырастут на импортные автомобили, комплектующие к ним и одежду, добавляет вице-президент коммуникационной группы iMARS, вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса "Спутник" Владимир Нерюев.

Основной скачок цен эксперты ожидают в марте — начале апреля. И это уже с учетом запланированного, но отложенного игроками рынка "до последнего момента" подорожания из-за падения доходов населения. Все понимают, что при взлете цен спрос неизменно просядет. Дело не в Alibaba. Китайские товары для россиян могут подорожать

Однако ряд компаний уже не может держать цены на прежнем уровне и начинает понимать их с середины февраля. "К примеру, это производители строительных материалов. Несмотря на то, что работают они на территории России, сырье и оборудование у них импортное", — пояснил Нерюев.

ПРИЧИН БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Рост цен на непродовольственные товары составит в среднем 4-8%, по полностью импортным категориям он может достигнуть 10-15%, прогнозирует Манкевич.

Такие цифры он объясняет очередным падением рубля. "Складские запасы, купленные по старым ценам, уже заканчиваются. Товары отечественного производства подорожают из-за роста цен на станки и промышленное оборудование, которое импортируется в Россию", – пояснил он.

По мнению Нерюева, цены на товары из Китая рискуют вырасти аж до 20%. Именно на столько вырос курс юаня по отношению к рублю за год. "Если в феврале 2020 года китайская валюта стоила около 9 рублей, то сегодня цена стремится к 12 рублям. Плюс нужно учитывать среднегодовую инфляцию и рост стоимости на логистические услуги", — говорит эксперт.

СГЛАДИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

При этом подорожание на спросе вряд ли скажется. В 2014 году, когда курс доллара по отношению к рублю резко вырос, граждане, чтобы не потерять последнее, скупали практически не глядя все, что было в магазинах: от бытовой техники и электроники до одежды и автомобилей, вспоминает Нерюев.

"Спустя 2-3 месяца многие из этих вещей выставляли на продажу по более низкой цене, так как понимали, что три кофеварки или два холодильника им просто не нужны. Сейчас такое вряд ли возможно представить", — считает он.

Набег на магазины происходит в ситуации сильной неопределенности и обвального падения курса рубля. Сейчас нет ни того, ни другого, соглашается Манкевич. Выжать из "киберпонедельника" максимум. Плюсы и минусы очередной распродажи

Из-за падения уровня доходов населения ритейлеры будут пытаться компенсировать рост цен акциями и бонусными баллами, считает он. Формально можно повысить цену на 10% и вернуть 5% бонусными баллами – психологически это приятно, люди воспользуются этой акцией и вернут деньги при следующей покупке.

Однако даже такой маркетинговый ход вряд ли поможет ритейлерам повысить спрос на подорожавшие товары. Сейчас у наших граждан на первом месте экономия. Большинство здраво полагают: лучше отложить часть средств на "черный" день, чем скупать все подряд, резюмируют эксперты. ​