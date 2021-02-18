МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei в текущем году может более чем вдвое сократить производство смартфонов из-за санкций США, пишет издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

"Huawei Technologies уведомила своих поставщиков, что ее заказы на компоненты смартфонов упадут более чем на 60% в этом году", — сказано в заметке со ссылкой на поставщиков.

Так, компания уведомила подрядчиков, что планирует заказать в этом году такое количество компонентов, которого хватит на 70-80 миллионов смартфонов. Это более чем на 60% меньше уровня прошлого года в 189 миллионов смартфонов.

Издание отмечает, что заказы на компоненты были ограничены моделями 4G из-за отсутствия разрешения властей США на экспорт компонентов для моделей смартфонов в поддержкой сети 5G. По данным некоторых поставщиков, показатель может быть снижен примерно до 50 миллионов смартфонов. Компания отказалась от комментариев агентству.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. С мая 2019 года Huawei находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий.

Huawei – один из крупнейших в мире производителей телеком-оборудования. В частности, Huawei один из лидеров на российском рынке пользовательских устройств.