МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал компании предпринимателя Дмитрия Мазепина — "Уралхим" — в обжаловании решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Речь идет о доначислении 454,5 миллиона рублей налоговой задолженности на основании выездной проверки. Соответствующее решение было вынесено в октябре 2019 года. "Уралхим" начал пусковые работы на пермском "Азоте" после остановки из-за загрязнения Камы

"Отказать АО "ОХК "УРАЛХИМ" в удовлетворении требования о признании недействительными вынесенных МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3 решения от 11.10.2019 № 19-14/3/031 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, проверенных на соответствие НК РФ", — говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении агентства "Прайм".

Иск "Уралхим" подал в июне 2020 года, тогда же компания заявила ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде приостановления действий вынесенного инспекцией решения.

Она обосновывала это тем, что ей необходимо выплачивать зарплату сотрудникам, долги и кредиты, а также затратами на противопандемийные мероприятия, однако суд не нашел оснований для удовлетворения этой жалобы.

Вердикт арбитражного суда может быть обжалован в апелляции в течение месяца.

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