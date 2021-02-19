МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. По мнению жителей России, Москва является городом с лучшей заработной платой в стране, пишет РБК со ссылкой на сервис "Работа.ру". Экспорт из России показал рекордный обвал за пять лет

Сервис по поиску работы провел исследование, которое показало города с лучшей заработной платой.

Итак, столица стала лидером по зарплатным ожиданиям россиян: 86% респондентов заявили, что в их сфере лучшую зарплату можно получить только в Москве.

Второе место у Санкт-Петербурга — 29% респондентов.

Третье место у Новосибирска — 7%.

в топ-5 городов также вошли Екатеринбург (7%) и Казань (6%).

Отмечается, что Москва стала лидером не во всех отраслях. Например, если говорить о сфере кафе и ресторанного бизнеса, то на первом месте город-курорт Сочи. Здесь средние зарплатные ожидания 68 тысяч рублей в месяц.

Новосибирск — лидер в области ожиданий от банковской, финансовой и инвестиционной сферах. Тут специалисты ожидают получать зарплату в размере 110 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге наилучшие зарплаты можно получить в сфере образования — порядка 77 тысяч рублей, а также в сфере транспорта и логистики — 102 тысячи рублей в месяц.

Москва оказалась лидером по уровню ожидания зарплат в сфере IT: тут ожидаемая зарплата в среднем составляет 126 тысяч рублей. Кроме того, российская столица оказалась лидером в области маркетинга, PR и СМИ.