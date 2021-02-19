МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), консорциум инвесторов в партнерстве с АФК "Система" и группой ВТБ завершили создание фармацевтического холдинга "Биннофарм групп", "Система" и ВТБ совместно получат в нем 79%, РФПИ и международные фонды — 15,8%, говорится в сообщении РФПИ.

"Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), а также крупнейших ближневосточных фондов в партнерстве с АФК "Система" и группой ВТБ объявляет о завершении создания холдинга "Биннофарм групп", — говорится в сообщении.

Ожидается, что объединенный холдинг войдет в тройку крупнейших российских фармацевтических производителей в рамках реализации долгосрочной стратегии консолидации российского фармрынка и создания ведущего производителя лекарственных средств и инновационных фармацевтических препаратов. В РФПИ рассказали, когда Россия сможет вакцинировать всех желающих

Сформированный РФПИ консорциум инвесторов совместно с АФК "Система" и группой ВТБ внесли в капитал единого фармацевтического холдинга принадлежавшие им 85,6% акций АО "Алиум" (включает АО "Биннофарм"). Одновременно АФК "Система" и ВТБ внесли принадлежавшие им 56,2% акций ОАО "Синтез" (включает ЗАО "Биоком"). В результате эффективная доля консорциума РФПИ и международных фондов в едином холдинге составляет 15,8%, АФК "Система" совместно с ВТБ владеют 79%, оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами – физическими лицами.

"Создание одного из ведущих диверсифицированных фармацевтических холдингов позволит развивать производство высококачественных и инновационных лекарственных препаратов для улучшения качества и продолжительности жизни населения России. Примером такого подхода стало начало промышленного выпуска вакцины "Спутник V" для профилактики коронавирусной инфекции на базе завода "Биннофарм" в Зеленограде", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

ВОЗМОЖНОЕ IPO

Объединенная группа "Биннофарм" может в будущем выйти на публичное размещение акций (IPO), заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Консорциум инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), а также крупнейших ближневосточных фондов в партнерстве с АФК "Система" и группой ВТБ ранее в пятницу объявил о завершении создания объединенного холдинга "Биннофарм групп", который войдет в тройку крупнейших в России. "Делят прибыль на троих". Почему дорожают отечественные продукты

"Участие иностранных партнеров РФПИ в проекте консолидации подтверждает их интерес к инвестициям в российскую фармацевтическую отрасль и медицину, готовность к совместной работе с РФПИ по реализации национальных проектов, а также по дальнейшему развитию "Биннофарм групп", включая публичное размещение акций компании в будущем", — заявил Дмитриев, которого цитирует фонд.

Сформированный РФПИ консорциум инвесторов совместно с АФК "Система" и группой ВТБ внесли в капитал единого фархолдинга 85,6% акций АО "Алиум" (включает АО "Биннофарм"). Одновременно АФК "Система" и ВТБ внесли принадлежавшие им 56,2% акций ОАО "Синтез" (включает ЗАО "Биоком"). В результате эффективная доля консорциума РФПИ и международных фондов в едином холдинге составляет 15,8%, АФК "Система" совместно с ВТБ владеют 79%, оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами – физическими лицами.