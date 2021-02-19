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BMW отзывает 430 тысяч автомобилей из-за опасности возгорания
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Концерн BMW отзывает 430 тысяч автомобилей третьей серии в Германии из-за опасности возгорания, подтвердили в компании онлайн-изданию Focus. О повышенном риске возгорания известно... ПРАЙМ, 19.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Концерн BMW отзывает 430 тысяч автомобилей третьей серии в Германии из-за опасности возгорания, подтвердили в компании онлайн-изданию Focus.
О повышенном риске возгорания известно с 2017 года. В автомобилях с датой производства с июля 2004 по июнь 2012 года может возникнуть короткое замыкание, оплавление контактов или в редких случаях возгорание, в том числе у припаркованных автомобилей.
Отзываемые автомобили должны поступить на ремонт в мастерские. Затронуты модели с кодом E90-E93.
Автоконцерн BMW производит автомобили марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклы, а также двигатели. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.