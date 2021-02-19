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Росавиация не подтверждает возобновление чартеров на курорты Египта
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Росавиация не подтверждает появившуюся в отдельных СМИ информацию о якобы скором возобновлении чартерных рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает ведомство... ПРАЙМ, 19.02.2021
россия, египет, росавиация, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Росавиация не подтверждает появившуюся в отдельных СМИ информацию о якобы скором возобновлении чартерных рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает ведомство.
"Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта", — говорится в сообщении.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.