МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Сан-Марино одобрило применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", таким образом, вакцина одобрена уже в 30 странах, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о решении Министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", — заявили в фонде.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Республика Сан-Марино стала 30 страной мира, которая одобрила применение вакцины "Спутник V". При этом препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Венгрия одобрила применение вакцины "Спутник V"

"Старейшее государство Европы, Сан-Марино, присоединилось сегодня к 29 другим государствам мира, где "Спутник V" станет одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом. Вакцина "Спутник V" широко признана медицинскими специалистами и государственными регуляторами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов", — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.