МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков в России, он будет проводиться с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство уточнило правила маркировки табака

"Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации", — говорится в постановлении кабмина.

Документ устанавливает перечень видов пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке в рамках эксперимента: в это список входят пиво, в том числе безалкогольное, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.

"Пилотный проект — это время, которое компании могут использовать, чтобы спокойно подготовиться к обязательной маркировке. Чем раньше участники оборота включаются в эксперимент, тем более спокойно проходит переход на новые бизнес-процессы", — сообщил РИА Новости руководитель управления подакцизных товарных групп Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) Ян Витров.

Он пояснил, что средняя длительность подготовки к процессу — от четырех до девяти месяцев, а это означает что выпуск маркированной продукции придется на холодный (невысокий — ред.) сезон, то есть начиная с сентября 2021 года. "Когда начинать, каждый решает сам, главное — быть готовым к дню запуска обязательной маркировки. Опыт других отраслей показывает, что откладывать не стоит", — заметил он.

Заявки на включение в рабочую группу эксперимента подали более 40 компаний, добавил Витров.

Ведущие российские производители пива ранее выступали против его маркировки, предупреждая о возможных рисках, среди которых — рост цен и снижение объемов производства.