МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда о компенсации ущерба в 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается на сайте компании.

"После тщательного рассмотрения судебного решения и на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов компания приняла решение не подавать апелляционную жалобу", — прокомментировал председатель совета директоров компании Гарет Пенни. Какие товары подорожают вслед за продуктами

"Мы приветствуем такое решение, поскольку оно позволит компании двигаться дальше и сконцентрировать усилия на реализации амбициозной стратегии устойчивого развития, которая была представлена инвестиционному сообществу в декабре прошлого года. От имени совета директоров я могу подтвердить, что мы полностью поддерживаем усилия менеджмента и высоко ценим приверженность всех этим целям", — добавил он.

ГМК "Норильский никель" ранее в пятницу заявил, что выплатит эту компенсацию. А замглавы "Русала" (одного из основных акционеров ГМК) Максим Полетаев уточнил, что выплата будет произведена за счет созданного в прошлом году резерва, сократившего расчетный для дивидендов показатель EBITDA, и других изменений в выплатах акционерам не ожидается.