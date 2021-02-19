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"Норникель" решил не обжаловать решение суда о компенсации ущерба
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ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда о компенсации ущерба в 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается на сайте компании. "После... ПРАЙМ, 19.02.2021
разлив топлива, тэц, норникель, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда о компенсации ущерба в 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается на сайте компании.
"После тщательного рассмотрения судебного решения и на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов компания приняла решение не подавать апелляционную жалобу", — прокомментировал председатель совета директоров компании Гарет Пенни.
"Мы приветствуем такое решение, поскольку оно позволит компании двигаться дальше и сконцентрировать усилия на реализации амбициозной стратегии устойчивого развития, которая была представлена инвестиционному сообществу в декабре прошлого года. От имени совета директоров я могу подтвердить, что мы полностью поддерживаем усилия менеджмента и высоко ценим приверженность всех этим целям", — добавил он.
ГМК "Норильский никель" ранее в пятницу заявил, что выплатит эту компенсацию. А замглавы "Русала" (одного из основных акционеров ГМК) Максим Полетаев уточнил, что выплата будет произведена за счет созданного в прошлом году резерва, сократившего расчетный для дивидендов показатель EBITDA, и других изменений в выплатах акционерам не ожидается.