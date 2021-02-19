МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. ООО "Мегаполис-Инвест" (75,86% принадлежит группе АФК "Система", 24,14% — у "СберИнвеста") подписало соглашение о приобретении дополнительного 29,64%-го пакета акций АО "Электрозавод" у частного инвестора за 5,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении АФК.

"Таким образом, по итогам закрытия сделки совокупная доля владения покупателя в АО "Электрозавод" составит 94,01% уставного капитала компании", — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года ООО "Мегаполис-Инвест" приобрело у группы частных инвесторов группу "Электрозавод" — 64,37% пакета акций АО "Электрозавод" и 100%-ную долю ООО "Электрокомбинат" за 24,7 миллиарда рублей. При этом АФК "Система" и "СберИнвест" предоставили "Мегаполис-Инвесту" акционерное финансирование в размере 11 миллиардов рублей и 3,5 миллиарда рублей соответственно.

Кроме того, "СберИнвест" предоставил "Мегаполис-Инвесту" заёмное финансирование на 10,2 миллиарда рублей. Стороны также заключили соглашения, по которому АФК "Система" может приобрести у "СберИнвеста" его долю в уставном капитале "Мегаполис-Инвеста".