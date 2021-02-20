МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Третья вакцина от коронавируса, которую разработали в центре имени Чумакова, зарегистрирована в России, в середине марта первые 127 тысяч доз вакцины будут запущены в гражданский оборот, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Долговая нагрузка на региональные бюджеты возобновила свой рост

"Хочу начать (совещание — ред.) с очень хорошей новости — мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина "КовиВак". Ее разработал Центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 127 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", — сказал Мишустин на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.

Глава кабмина отметил, что Россия является единственной страной мира, где разработаны три вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.