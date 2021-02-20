МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает распространить на строительство частных домов льготную программу "Семейная ипотека" под 6% годовых, подготовлен соответствующий проект, сообщила пресс-служба министерства.

Изменения предлагается внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

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"Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия", — подчеркнул заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Кроме того, по его словам, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению.

За время действия программы "Семейная ипотека под 6% годовых" выдано 129,4 тысячи кредитов на сумму 344,3 миллиарда рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тысячи кредитов на 214,9 миллиарда рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 миллиарда рублей, из них в 2020 году – 4,9 миллиарда рублей.